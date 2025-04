Entregadora de aplicativo é atropelada por amigo do cantor Leonardo Conhecido como ‘Marcinho’, o suspeito dirigia uma SUV quando atingiu a motocicleta da vítima, que sofreu uma lesão no tornozelo Balanço Geral Goiás|Do R7 01/04/2025 - 14h58 (Atualizado em 01/04/2025 - 14h58 ) twitter

Um homem conhecido por conexões com celebridades é suspeito de ter atropelado uma entregadora em Goiânia (GO).

O acidente aconteceu na noite de sábado (29), quando Márcio Martins de Oliveira do Carmo, conhecido como ‘Marcinho’, bateu na moto da trabalhadora Beatriz Pimenta, que estava fazendo entregas de sanduíches.

Marcinho, que é amigo pessoal do cantor Leonardo, permaneceu no local até a chegada dos Bombeiros, mas se recusou a fornecer documentos pessoais e, em seguida, fugiu. Dentro do carro dele, uma SUV, foram encontradas garrafas de cerveja.

Beatriz sofreu uma lesão no tornozelo e ficará sem trabalhar por um tempo. De acordo com uma amiga dela, Marcinho entrou em contato com ela e se dispôs a pagar pelos custos do acidente.