Estoque do tráfico: mulher é presa com quase 50 kg de drogas em casa Na residência, localizada no bairro Jardim Nova Esperança, em Goiânia (GO), havia 42 peças de maconha, 4 de cocaína e 6 de crack

Balanço Geral Goiás|Do R7 27/05/2025 - 16h40 (Atualizado em 27/05/2025 - 16h40 ) twitter

