Estudante de 15 anos ataca professor com canivete em escola estadual Há informações de que o conflito entre os dois já existia desde o ano passado, com registros de ameaças anteriores Balanço Geral Goiás|Do R7 16/04/2025 - 17h39 (Atualizado em 16/04/2025 - 17h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em São Miguel do Araguaia (RS), uma estudante de 15 anos atacou um professor com um canivete em uma escola estadual. O incidente ocorreu enquanto o professor estava de costas, escrevendo no quadro. A aluna foi contida por outros alunos e funcionários.

A adolescente alegou que o canivete foi jogado por outra pessoa pelo muro da escola, indicando premeditação.

A polícia e os bombeiros foram acionados e o professor foi levado ao hospital, mas não corre risco de morte.

A Polícia Civil investiga o caso como lesão corporal, mas devido à menoridade é tratado como ato infracional.

‌



A Secretaria de Educação está prestando assistência ao professor e investigando o ambiente escolar.

O conflito entre a aluna e o professor já existia desde o ano passado, com registros de ameaças anteriores.