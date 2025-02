Estufa com mais de 200 pés de maconha é encontrada em Goiânia Suspeito responsável pelo local foi denunciado pelos vizinhos e preso Balanço Geral Goiás|Do R7 29/01/2025 - 14h07 (Atualizado em 29/01/2025 - 14h07 ) twitter

Em Goiânia (GO), um jovem foi preso com mais de 200 pés de maconha em casa. A polícia foi acionada pelos vizinhos do indivíduo, que denunciaram o forte cheiro do entorpecente que vinha do local.

A equipe de inteligência da Polícia Militar fez o monitoramento da residência e conseguiu prender o suspeito, que tentou fugir, mas foi capturado. Na casa, foi encontrada uma plantação em uma estufa bem equipada.

O suspeito, que já possuía várias passagens por roubos, furtos e estelionato, responderá agora por tráfico.