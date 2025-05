Família aguarda laudo sobre morte por overdose de técnica de enfermagem A vítima, Gesielly, morreu há 8 meses e, desde então, a família espera pelo laudo da Polícia Científica Balanço Geral Goiás|Do R7 23/05/2025 - 14h43 (Atualizado em 23/05/2025 - 14h43 ) twitter

A família da técnica de enfermagem Gesielly, que morreu após ter uma overdose de medicamentos, espera há 8 meses pelo laudo da Polícia Científica para esclarecer a causa da morte. Gesielly, que sofria de depressão e dores fortes, conseguia morfina sem prescrição com funcionários do Hospital Estadual de Trindade (GO). Os funcionários foram demitidos e estão sendo investigados.