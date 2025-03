FIC Goiás 2025 acontecerá em outubro e contará com cinco feiras Entre elas, a Feira do Empreendedor e a Expocom. Evento será realizado no Centro de Convenções de Goiânia (GO) Balanço Geral Goiás|Do R7 19/03/2025 - 09h30 (Atualizado em 19/03/2025 - 09h30 ) twitter

A FIC Goiás 2025, um dos principais eventos econômicos do estado, ocorrerá de 29 de outubro a 1º de novembro no Centro de Convenções de Goiânia (GO). Com foco em tecnologia, sustentabilidade e conexões estratégicas, a feira promete movimentar mais de R$1 bilhão em negócios.

De iniciativa dos órgãos FIEG, FACIEG, FECOMÉRCIO, SEBRAE e Fórum Goiano da Habitação, o evento ocupará 3.500 m² e contará com cinco feiras, incluindo a Feira do Empreendedor e a Expocom.

Além de gerar oportunidades de negócios, a FIC GO tem como objetivo destacar a força do setor industrial de Goiás, responsável por 22% do PIB goiano, e do comércio e serviços, que geram mais de 1,5 milhão de empregos.