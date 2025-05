Foragido por homicídio morre em confronto com a polícia em Piranhas (GO) Agentes localizaram o indivíduo em uma fazenda após denúncias de que ele estava ameaçando moradores em bares locais Balanço Geral Goiás|Do R7 06/05/2025 - 16h33 (Atualizado em 06/05/2025 - 16h33 ) twitter

Um foragido da justiça, com um histórico criminal extenso, morreu em confronto com a polícia na cidade de Piranhas (GO).

Após denúncias de que o suspeito, armado e embriagado, estava ameaçando pessoas em bares locais, a Polícia Militar e o Comando de Operações de Divisas conseguiram localizar o indivíduo em uma fazenda.

Ao ser abordado, o homem reagiu e atirou contra os policiais, que revidaram. Ele foi baleado e socorrido, mas não resistiu e veio a óbito.

Após perícia, a polícia confirmou a identidade do criminoso e descobriu um mandado de prisão por homicídio em Jataí (GO), além de outros crimes, como tentativa de homicídio, roubo, porte ilegal de arma e ameaça.