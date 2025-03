Gêmeos sertanejos de 9 anos conquistam o Brasil com talento e carisma Kelvin e Yuri foram criados em Alfenas (MG) e agora estão morando em Goiânia (GO) para seguir o sonho de se tornarem astros da música sertaneja Balanço Geral Goiás|Do R7 18/03/2025 - 13h33 (Atualizado em 18/03/2025 - 13h33 ) twitter

Conheça Kelvin e Yuri, os gêmeos sertanejos de apenas 9 anos que estão encantando o Brasil com seu talento e carisma.

Os gêmeos, que foram criados em Alfenas (MG), e agora estão morando em Goiânia, (GO), seguem o sonho de se tornarem astros da música sertaneja. Com influências de grandes nomes, como Gusttavo Lima e Zezé Di Camargo & Luciano, os meninos já até dividiram o palco com artistas renomados.

A Record GO bateu um papo com a dupla sobre como a paixão pela música começou e como eles buscam inspiração para suas composições.