Goiano casado com norte-americana é preso por polícia de imigração nos EUA Apesar de morar no país desde 2016, Guilherme Lemes Cardoso permanece detido em uma prisão Balanço Geral Goiás|Do R7 23/07/2025 - 15h35 (Atualizado em 23/07/2025 - 15h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um goiano que mora nos Estados Unidos foi preso pela polícia de imigração. Apesar de morar no país desde 2016 e ser casado com uma norte-americana, Guilherme Lemes Cardoso permanece detido em uma prisão. A esposa dele denunciou as condições desumanas do presídio nas redes sociais. A audiência de Guilherme está marcada para 29 de julho, quando será decidido se ele será deportado ou não.