Goianos que moram nos Estados Unidos estão com medo Na última sexta-feira (24), as novas medidas contra imigração ilegal no país deportaram 88 brasileiros, entre eles dois goianos

Balanço Geral Goiás|Do R7 29/01/2025 - 14h05 (Atualizado em 29/01/2025 - 14h05 ) twitter

