Golpistas vendem documentos falsos de cidadania estrangeira na internet Uma família de Goiás caiu no golpe e gastou quase R$30 mil para receber cidadania italiana Balanço Geral Goiás|Do R7 10/03/2025 - 13h25 (Atualizado em 10/03/2025 - 13h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma família de Goiás caiu em um golpe e gastou quase R$30 mil para receber cidadania italiana. Uma suposta advogada, especialista em migração, foi contratada pelas vítimas e enganou todo mundo.

Na internet, é comum encontrar falsos consultores de imigração, que cobram caro por processos falsos e enganam pessoas que sonham em viver no exterior. A equipe da Record GO entrou em contato com duas pessoas e expôs como funciona o serviço fraudulento.

A Comissão de Relações Internacionais da OAB-GO alerta que, ao adquirir documentações falsas, as vítimas também podem responder por associação criminosa, falsificação de documento público e uso de documento falso.