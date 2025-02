Grávida fica ilhada em casa durante temporal Residência, localizada no Jardim Rosa do Sul, em Aparecida (GO), foi totalmente tomada por uma enxurrada Balanço Geral Goiás|Do R7 13/02/2025 - 13h35 (Atualizado em 13/02/2025 - 13h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Durante a chuva de terça-feira (11), várias ruas de Aparecida (GO) ficaram alagadas e casas foram invadidas por uma enxurrada. Em uma das residências, que fica na Rua Angélica, no Jardim Rosa do Sul, estava uma jovem grávida de 2 meses, que ficou ilhada no andar de cima da casa, até que a água baixou. Após a chuva, foi possível ver que o chão de todos os cômodos ficou tomado por lama.

Outros setores de Aparecida e de Goiânia também ficaram alagados. Alguns pontos em que a água tomou conta das vias foram nos bairros Parque Trindade, Nossa Senhora de Fátima, Cidade Jardim, Jardim América e Parque Amazônia.