Gusttavo Lima e a coxinha de mandioca que conquistou o Brasil Iguaria faz cantor parar em lanchonete na estrada Balanço Geral Goiás|Do R7 12/03/2025 - 12h00 (Atualizado em 12/03/2025 - 12h00 )

Gusttavo Lima causou alvoroço ao parar em uma lanchonete, em Bela Vista de Goiás (GO), para experimentar a famosa coxinha de mandioca do seu Evandro. A coxinha de frango com catupiry, preferida de Gusttavo, é apenas uma das delícias oferecidas.

A reportagem de Gabriel Almeida revela a receita secreta que encantou o cantor e fãs, destacando a massa de mandioca e o tempero guardado a sete chaves.

Descubra como essa iguaria se tornou um sucesso nacional e a experiência única que atrai visitantes de todo o Brasil.