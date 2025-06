Homem acidentalmente atropela e mata cunhado com trator em Paraúna (GO) Os dois envolvidos estavam realizando a manutenção do veículo no momento do incidente

Balanço Geral Goiás|Do R7 20/06/2025 - 15h25 (Atualizado em 20/06/2025 - 15h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share