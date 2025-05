Homem ataca mulheres no meio da rua em Caldas Novas (GO) O incidente, capturado por câmeras de segurança, mostra o homem perseguindo as mulheres

Balanço Geral Goiás|Do R7 21/05/2025 - 15h25 (Atualizado em 21/05/2025 - 15h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share