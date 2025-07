Homem ataca primo da esposa com facão durante briga familiar Todos os envolvidos estavam embriagados e a motivação do crime foi uma dívida de aluguel Balanço Geral Goiás|Do R7 08/07/2025 - 14h57 (Atualizado em 08/07/2025 - 14h57 ) twitter

Uma briga de família terminou em tentativa de homicídio no setor Santos Dumont, em Goiânia (GO). Um homem foi atacado com um facão pelo primo da esposa e ficou gravemente ferido. Todos os envolvidos estavam embriagados e a motivação do crime foi uma dívida de aluguel. O agressor foi preso e alegou legítima defesa, já a vítima permanece hospitalizada com ferimentos sérios.