Homem com extensa ficha criminal é preso após assaltar estudantes O suspeito foi localizado na casa da mãe, para onde fugiu depois do crime Balanço Geral Goiás|Do R7 13/06/2025 - 16h56 (Atualizado em 13/06/2025 - 16h56 )

Um homem de 34 anos foi preso após assaltar e agredir dois irmãos com necessidades especiais no Jardim Novo Mundo, em Goiânia (GO). Após o crime, ele fugiu para a casa da mãe, onde foi capturado pela polícia. Na residência, foram encontrados a arma do crime, munições e celulares roubados. O suspeito, que já cumpriu 9 anos por homicídio, rompeu a tornozeleira eletrônica e voltou a cometer crimes.