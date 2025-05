Homem é baleado na frente de casa em Catalão (GO) A Polícia Civil está investigando o caso e já prendeu um menor que dirigia a moto usada no crime Balanço Geral Goiás|Do R7 21/05/2025 - 15h19 (Atualizado em 21/05/2025 - 15h19 ) twitter

Um homem foi vítima de uma tentativa de homicídio em Catalão, Goiás, em frente à sua residência. A Polícia Civil está investigando o caso e já prendeu um menor que dirigia a moto usada no crime, além de apreender o veículo. O principal suspeito dos disparos ainda está sendo procurado. A vítima, que tem histórico de uso de drogas e problemas psicológicos, está em estado grave. As autoridades trabalham para concluir o inquérito e encaminhar os envolvidos à justiça, com acusações de tentativa de homicídio e corrupção de menores.