Homem é linchado e morto em praça do Setor Morada do Sol, em Goiânia Durante a confusão, a vítima, identificada como Arismar, foi agredida com socos, chutes e até facadas Balanço Geral Goiás|Do R7 29/04/2025 - 15h18 (Atualizado em 29/04/2025 - 15h18 )

Um homem de 39 anos, conhecido como Arismar, foi brutalmente assassinado na região noroeste de Goiânia (GO).

O crime ocorreu na noite de segunda-feira (28), quando o homem entrou em uma discussão com várias pessoas em uma praça do setor Morada do Sol. Durante a confusão, Arismar foi agredido com socos, chutes e até facadas.

Os suspeitos fugiram do local, deixando Arismar no chão, onde foi encontrado sem vida horas depois.

A polícia investiga as motivações do crime, que podem estar relacionadas a bebida, drogas ou disputas pessoais. Câmeras de segurança estão sendo analisadas para identificar os envolvidos.