Homem furta caminhonete para pagar dívida com traficantes e vai preso O crime aconteceu quando o dono do veículo deixou a chave na ignição e se afastou por um momento Balanço Geral Goiás|Do R7 24/07/2025 - 16h13 (Atualizado em 24/07/2025 - 16h13 ) twitter

Em Anápolis (GO), um jovem foi preso após furtar uma caminhonete avaliada em mais de R$ 100 mil. O crime aconteceu quando o dono do veículo deixou a chave na ignição e se afastou por um momento. O suspeito alegou à polícia que cometeu o crime para pagar uma dívida de mil reais com traficantes que estavam o ameaçando de morte.