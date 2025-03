Homem furta celular e faz transferências para namorada que está presa O criminoso, já conhecido por práticas ilícitas, foi encontrado e preso pela polícia Balanço Geral Goiás|Do R7 06/03/2025 - 13h59 (Atualizado em 06/03/2025 - 13h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem foi preso em Rio Verde (GO) por furtar um celular e transferir dinheiro da vítima para a conta de sua namorada, que está presa no Mato Grosso do Sul.

A Guarda Civil Municipal realizou a prisão, após o proprietário do celular perceber transações suspeitas em sua conta bancária. O criminoso, já conhecido por práticas ilícitas, foi encontrado pela polícia em um local frequentado por usuários de drogas.

Após a prisão do criminoso, o aparelho foi recuperado e devolvido ao dono. A Polícia Civil agora investiga o caso para recuperar o dinheiro e responsabilizar a namorada do suspeito.