Homem sob efeito de drogas ameaça e agride a própria família em Valparaíso (GO) Quando a polícia chegou no local, o suspeito, com uma faca, ainda partiu para cima de um dos agentes Balanço Geral Goiás|Do R7 07/07/2025 - 16h04 (Atualizado em 07/07/2025 - 16h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem foi preso após ameaçar e agredir a própria família dentro de um condomínio em Valparaíso de Goiás (GO). O suspeito, que estava visivelmente alterado e sob efeito de drogas, brigou com o irmão, agrediu a mãe e ameaçou de morte a irmã. Quando a polícia chegou no local, o homem, com uma faca, ainda partiu para cima de um dos agentes. Ele responderá por desacato, ameaça e lesão.