Homem tenta matar esposa com rifle em Aparecida (GO) Suspeito, de 29 anos, foi preso e responderá por quatro crimes Balanço Geral Goiás|Do R7 12/05/2025 - 14h40

Um homem de 29 anos foi preso após ameaçar a esposa com uma faca na Vila Delfiori, em Aparecida de Goiânia (GO). Quando a polícia chegou na residência do casal, a vítima relatou que, uma semana antes, ele também havia tentado matá-la com um rifle, deixando marcas de bala na parede. O homem foi detido e responderá por lesão corporal, porte ilegal de arma de fogo, ameaça e injúria.