Idosa morre atropelada ao tentar atravessar BR-153 Acidente aconteceu no km 520, em Hidrolândia (GO) Balanço Geral Goiás|Do R7 21/03/2025 - 13h11 (Atualizado em 21/03/2025 - 13h11 )

Uma idosa de 76 anos morreu atropelada por um carro na BR-153, após tentar atravessar a rodovia. O acidente aconteceu no km 520, em Hidrolândia (GO).

A motorista do veículo, de 30 anos, permaneceu no local, acionou o socorro e foi submetida ao teste do bafômetro, que deu negativo.

A Polícia Civil está investigando as circunstâncias do acidente.