Idoso é preso por dirigir bêbado e quase atropelar agente da PRF na BR-153

O veículo ainda estava com os pneus carecas e a documentação vencida há 10 anos

Balanço Geral Goiás|Do R7

Um idoso de 72 anos foi preso após dirigir embriagado e na contramão na BR-153, entre Jaraguá e Anápolis, em Goiás. O suspeito ignorou uma ordem de parada da PRF e quase atropelou um policial. Ele foi detido após o teste do bafômetro indicar nível três vezes acima do limite. O veículo ainda estava com os pneus carecas e a documentação vencida há 10 anos.

