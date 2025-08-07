Idoso é preso por dirigir bêbado e quase atropelar agente da PRF na BR-153 O veículo ainda estava com os pneus carecas e a documentação vencida há 10 anos Balanço Geral Goiás|Do R7 07/08/2025 - 15h33 (Atualizado em 07/08/2025 - 15h33 ) twitter

Um idoso de 72 anos foi preso após dirigir embriagado e na contramão na BR-153, entre Jaraguá e Anápolis, em Goiás. O suspeito ignorou uma ordem de parada da PRF e quase atropelou um policial. Ele foi detido após o teste do bafômetro indicar nível três vezes acima do limite. O veículo ainda estava com os pneus carecas e a documentação vencida há 10 anos.