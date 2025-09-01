Incêndio atinge depósito de recicláveis e deixa dois feridos em Teresópolis (GO)
O fogo, que começou na manhã de segunda (1), se alastrou para uma área residencial e causou queimaduras leves em dois irmãos
Um incêndio atingiu um depósito de materiais recicláveis em Teresópolis (GO). O fogo, que começou na manhã de segunda (1), se alastrou para uma área residencial e causou queimaduras leves em dois irmãos. Segundo o tenente do Corpo de Bombeiros, Fábio Miguel, o depósito não tinha autorização para funcionar.