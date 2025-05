Incêndio atinge Ginásio de Campinas, em Goiânia As chamas, que começaram do lado de fora, alcançaram a parte interna do ginásio, onde barracas de usuários de drogas estavam instaladas Balanço Geral Goiás|Do R7 22/05/2025 - 14h45 (Atualizado em 22/05/2025 - 14h45 ) twitter

Um incêndio atingiu o Ginásio de Campinas, em Goiânia (GO), na manhã de quinta-feira (22). As chamas, que começaram do lado de fora, alcançaram a parte interna do ginásio, onde barracas de usuários de drogas estavam instaladas. Quatro equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas. A causa do incêndio está sendo investigada, mas há suspeitas de curto-circuito.