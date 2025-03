Incêndio destrói quitinete na Vila Alzira, em Goiânia Fogo, que se espalhou rapidamente, foi combatido pelo Corpo de Bombeiros com cerca de 700 litros de água Balanço Geral Goiás|Do R7 07/03/2025 - 13h34 (Atualizado em 07/03/2025 - 13h34 ) twitter

Um incêndio em uma quitinete na Vila Alzira, em Aparecida de Goiânia (GO), causou alvoroço durante a madrugada de quinta-feira (06).

O fogo, que se espalhou rapidamente, foi combatido pelo Corpo de Bombeiros com cerca de 700 litros de água, evitando que se alastrasse para residências vizinhas. O incidente ocorreu por volta das 3h da manhã e, apesar da destruição total do imóvel, felizmente não houve vítimas.

As causas do incêndio ainda estão sob investigação, com possibilidades de origem elétrica ou humana.