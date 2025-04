João Pedro lidera time com apenas 10 anos e vira promessa no futebol goiano Garoto se destaca em Aparecida de Goiânia por motivar colegas e acumular troféus desde os 7 anos Balanço Geral Goiás|Do R7 23/04/2025 - 12h12 (Atualizado em 23/04/2025 - 12h12 ) twitter

João Pedro Garcia, de 10 anos, tem se destacado no futebol, pela habilidade em campo e pelo espírito de liderança. Desde os 7 anos, já conquistou troféus e é reconhecido por motivar colegas com atitude e paixão pelo esporte.

Treinando no projeto Cabo Verde, em Aparecida de Goiânia (GO), o garoto aprende disciplina, trabalho em equipe e reforça o papel do futebol como espaço de amizade e superação.

A visão de jogo e a influência positiva sobre os companheiros fazem de João uma das promessas do esporte na região.