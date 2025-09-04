Jovem de 20 anos morre em confronto com a ROTAM em Goiânia Identificado como Eric Douglas Teixeira, ele atirou contra os policiais que faziam uma patrulha pelo bairro Buena Vista Balanço Geral Goiás|Do R7 04/09/2025 - 15h34 (Atualizado em 04/09/2025 - 15h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um jovem de 20 anos foi morto em um confronto com a polícia no setor Buena Vista IV, em Goiânia (GO). Identificado como Eric Douglas Teixeira, ele atirou contra a equipe da ROTAM durante uma patrulha pelo bairro. O suspeito já tinha passagens por tráfico de armas e estava usando uma tornozeleira eletrônica. A polícia investiga o possível envolvimento do suspeito com facções criminosas.