Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Jovem de 20 anos morre em confronto com a ROTAM em Goiânia

Identificado como Eric Douglas Teixeira, ele atirou contra os policiais que faziam uma patrulha pelo bairro Buena Vista

Balanço Geral Goiás|Do R7

Um jovem de 20 anos foi morto em um confronto com a polícia no setor Buena Vista IV, em Goiânia (GO). Identificado como Eric Douglas Teixeira, ele atirou contra a equipe da ROTAM durante uma patrulha pelo bairro. O suspeito já tinha passagens por tráfico de armas e estava usando uma tornozeleira eletrônica. A polícia investiga o possível envolvimento do suspeito com facções criminosas.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.