Jovem de 20 anos morre em confronto com a ROTAM em Goiânia
Identificado como Eric Douglas Teixeira, ele atirou contra os policiais que faziam uma patrulha pelo bairro Buena Vista
Um jovem de 20 anos foi morto em um confronto com a polícia no setor Buena Vista IV, em Goiânia (GO). Identificado como Eric Douglas Teixeira, ele atirou contra a equipe da ROTAM durante uma patrulha pelo bairro. O suspeito já tinha passagens por tráfico de armas e estava usando uma tornozeleira eletrônica. A polícia investiga o possível envolvimento do suspeito com facções criminosas.