Jovens são presos após espancar homem de 42 anos em distribuidora de bebidas Os suspeitos, que atacaram a vítima com capacetadas e chutes na cabeça, responderão por tentativa de homicídio qualificado Balanço Geral Goiás|Do R7 24/07/2025 - 15h00 (Atualizado em 24/07/2025 - 15h00 )

Dois jovens foram presos após agredir brutalmente um homem em uma distribuidora de Senador Canedo (GO). Os suspeitos atacaram a vítima, de 42 anos, com capacetadas e chutes na cabeça. A polícia conseguiu identificar os agressores, que, apesar de novos, já possuíam passagens criminais. A motivação do crime não foi esclarecida e os suspeitos responderão por tentativa de homicídio qualificado.