Laboratório de drogas com maconha e crack é encontrado em casa de Rio Verde (GO) No local, foram apreendidos também Skank, cocaína, munições e dinheiro

Balanço Geral Goiás|Do R7 11/04/2025 - 15h04 (Atualizado em 11/04/2025 - 15h04 ) twitter

