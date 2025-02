Ladrões furtam objetos do interior de carro estacionado em clube Dentre os criminosos, um deles estava com tornozeleira eletrônica Balanço Geral Goiás|Do R7 03/02/2025 - 14h10 (Atualizado em 03/02/2025 - 14h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em Goiânia (GO), três homens foram presos após furtarem equipamentos de um carro que estava estacionado em um clube. Câmeras de segurança flagraram quando os suspeitos, que também estavam no clube, passaram pelo veículo e decidiram furtar os objetos do interior.

Os ladrões, dentre eles um com tornozeleira eletrônica, levaram quatro suspensões a ar, um compressor e um kit multimídia. Logo em seguida, a polícia foi acionada pelo proprietário do veículo e, após analisar as imagens da câmera, conseguiu encontrar os indivíduos.

Os objetos subtraídos foram recuperados e os suspeitos irão responder pelo crime.