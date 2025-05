Mãe e filha dão à luz no mesmo dia e criam as crianças como irmãs O Balanço Geral foi até a casa em que a família vive, em Anápolis (GO), para conversar com as mulheres, Grace e Ana Vitória de Sousa

Balanço Geral Goiás|Do R7 30/05/2025 - 15h01

