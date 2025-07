Mãe e três filhos morrem em acidente a caminho de Rio Verde (GO) Stephanie, de 26 anos, e os quatro filhos estavam indo passar as férias com a avó; uma das crianças, de 11 anos, sobreviveu Balanço Geral Goiás|Do R7 14/07/2025 - 15h18 (Atualizado em 14/07/2025 - 15h18 ) twitter

Uma mãe e três filhos morreram em um acidente na BR-153, entre Minas Gerais e Goiás. Stephanie, de 26 anos, e seus quatro filhos pequenos estavam em um carro a caminho de Rio Verde (GO) para passar as férias com a avó. Segundo informações, Stephanie perdeu o controle do carro, invadiu a pista contrária e colidiu com dois veículos. A única sobrevivente foi uma das filhas, de 11 anos, que está em estado crítico.