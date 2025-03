Moradores da Vila São João sofrem com enxame de abelhas O enxame, possivelmente de abelhas africanas, tem causado medo e já atacou animais de estimação Balanço Geral Goiás|Do R7 21/03/2025 - 13h07 (Atualizado em 21/03/2025 - 13h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Os moradores de um prédio na Vila São João, em Goiânia (GO), estão preocupados com a presença de um enxame de abelhas que persiste há cerca de 4 meses.

O enxame, possivelmente de abelhas africanas, tem causado medo e já atacou animais de estimação. A situação é especialmente alarmante para as crianças e os idosos que moram no local, como a dona Divina, de 83 anos, que vive sozinha no sexto andar.

Apesar de pedidos de ajuda ao Corpo de Bombeiros e ao Centro de Zoonoses, nenhuma ação foi tomada até o momento. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia informou que irá enviar uma equipe de vigilância em zoonoses para avaliar a situação.

A Secretaria ainda ressaltou que a população pode solicitar a remoção de animais sinantrópicos pelo telefone (62) 99152-2545.