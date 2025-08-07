Motociclista é arremessado para dentro de caminhonete após ser fechado por ônibus
A vítima, que trabalha como entregador, sofreu fratura no fêmur; acidente aconteceu em Anápolis (GO)
Um motociclista foi arremessado para dentro da carroceria de uma caminhonete após ser fechado por um ônibus na Av. Goiás, em Anápolis (GO). O motociclista, que trabalhava como entregador, sofreu fratura no fêmur e foi socorrido pelo SAMU. O motorista do ônibus alegou que a manobra brusca foi para evitar um carro que furou o sinal vermelho.