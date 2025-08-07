Motociclista é arremessado para dentro de caminhonete após ser fechado por ônibus A vítima, que trabalha como entregador, sofreu fratura no fêmur; acidente aconteceu em Anápolis (GO) Balanço Geral Goiás|Do R7 07/08/2025 - 16h57 (Atualizado em 07/08/2025 - 16h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um motociclista foi arremessado para dentro da carroceria de uma caminhonete após ser fechado por um ônibus na Av. Goiás, em Anápolis (GO). O motociclista, que trabalhava como entregador, sofreu fratura no fêmur e foi socorrido pelo SAMU. O motorista do ônibus alegou que a manobra brusca foi para evitar um carro que furou o sinal vermelho.