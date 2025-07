Motorista bate Porsche e veículo é saqueado no viaduto da T-63, em Goiânia Segundo testemunhas, após o acidente, entregadores de aplicativo saquearam o veículo e levaram objetos de valor do motorista, que foi socorrido para o hospital Balanço Geral Goiás|Do R7 22/07/2025 - 16h57 (Atualizado em 22/07/2025 - 16h57 ) twitter

Na madrugada de terça-feira (22), um motorista de um Porsche, avaliado em mais de R$ 300 mil, colidiu com a mureta do viaduto na Avenida T-63, em Goiânia (GO). O motorista sofreu um corte no rosto e foi levado ao hospital. Segundo testemunhas, após o acidente, entregadores de aplicativo teriam saqueado o veículo e levado objetos de valor do motorista. A polícia investiga o caso.