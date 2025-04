Motorista de aplicativo é agredida por passageira bêbada em Anápolis (GO) Confusão aconteceu porque a agressora derramou cerveja no carro da vítima Balanço Geral Goiás|Do R7 29/04/2025 - 16h25 (Atualizado em 29/04/2025 - 16h25 ) twitter

Uma motorista de aplicativo foi agredida por uma passageira em Anápolis (GO).

A confusão aconteceu na madrugada de domingo (27), quando a passageira, que estava com uma garrafa de cerveja na mão, acabou derramando o líquido no carro. A motorista, então, cobrou uma taxa adicional de R$ 50 para higienização do veículo. A passageira não gostou da cobrança da taxa e partiu para cima da motorista, que foi agredida com puxões de cabelo e mordidas.

A Polícia Militar foi acionada por testemunhas que viram a confusão. As duas mulheres foram levadas à delegacia para investigação.