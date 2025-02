Motorista que atropelou ciclista deficiente auditivo ainda não foi encontrado O acidente aconteceu em Goianira (GO), no domingo (19). O homem dirigia um Vectra prata e não prestou socorro à vítima Balanço Geral Goiás|Do R7 23/01/2025 - 19h25 (Atualizado em 23/01/2025 - 19h25 ) twitter

A família do ciclista que foi atropelado em Goianira (GO), na noite do domingo (19), procura o autor do crime.

Câmeras de segurança registraram quando Felipe, que é deficiente auditivo, foi atingido por um veículo enquanto andava de bicicleta na rua, no sentido contrário dos carros. O motorista até chegou a descer do veículo, mas fugiu sem prestar socorro. Segundo testemunhas, ele estava embriagado.

Felipe foi levado para o hospital, passou por cirurgias e se recupera bem. O motorista, que dirigia um Vectra prata, ainda não foi identificado.