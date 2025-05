Motorista sem habilitação provoca colisão e danifica pet shop em Ipameri (GO) Carro desgovernado atingiu veículo parado e gerou riscos à segurança local Balanço Geral Goiás|Do R7 26/05/2025 - 12h18 (Atualizado em 26/05/2025 - 12h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um carro desgovernado, conduzido por motorista sem CNH, invadiu a contramão em Ipameri (GO), colidindo com veículo estacionado e danificando um pet shop. Imagens mostram o veículo quase atingindo uma van antes do acidente. O motorista foi socorrido. A velocidade elevada acende alertas sobre segurança no trânsito local.