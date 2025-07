Mulher cai de moto e quebra cinco costelas após se enroscar em fios soltos A Equatorial Goiás informou que os fios são de telefonia e que as empresas responsáveis foram notificadas Balanço Geral Goiás|Do R7 11/07/2025 - 15h45 (Atualizado em 11/07/2025 - 15h45 ) twitter

Uma mulher sofreu um acidente de moto no Jardim Presidente, em Goiânia (GO), ao ficar enroscada em fios soltos de um poste. A vítima, Dagmar, sofreu ferimentos no rosto e quebrou cinco costelas. O irmão dela, Wilson Luiz, criticou a falta de ação das autoridades e empresas de telecomunicações. A Equatorial Goiás informou que os fios são de telefonia e que as empresas responsáveis foram notificadas.