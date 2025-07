Mulher é agredida com facão após cobrar aluguel atrasado de inquilino O agressor, que já possuía histórico criminal e estava devendo três meses de aluguel, fugiu; caso aconteceu em Aparecida de Goiânia (GO) Balanço Geral Goiás|Do R7 31/07/2025 - 15h31 (Atualizado em 31/07/2025 - 15h31 ) twitter

Uma mulher de 37 anos foi atacada com um facão após cobrar o aluguel atrasado de um inquilino no bairro Colina Azul, em Aparecida (GO). A vítima sofreu ferimentos graves na mão e corre risco de ter que amputar os dedos. O agressor, que já possuía histórico criminal e estava devendo três meses de aluguel, fugiu. A polícia está em busca de localizar o agressor.