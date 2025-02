Mulher é arrastada e estuprada por assaltante Câmeras de segurança registraram o momento em que a vítima é levada à força para uma área de mata pelo criminoso. Caso aconteceu em Goianésia (GO) Balanço Geral Goiás|Do R7 23/01/2025 - 14h19 (Atualizado em 23/01/2025 - 14h19 ) twitter

Em Goianésia (GO), no Vale do São Patrício, uma mulher foi arrastada e estuprada por um homem. Câmeras de segurança flagraram o momento em que a vítima estava andando pela rua com o suspeito, durante a madrugada, quando ele decidiu arrastá-la à força para uma área de mata.

Ela procurou a delegacia e informou que havia sido estuprada, além de ter tido seu celular roubado. A polícia conseguiu as imagens da câmera de segurança e foi atrás do homem, que já possuía passagens por furto e tráfico de drogas.

O criminoso foi encontrado em casa, com o celular da vítima, e preso. Ele ficará à disposição da justiça e responderá por estupro.