Mulher é assaltada por criminosos quando voltava do trabalho em Aparecida (GO) A vítima, Morgana Santos Peixoto, foi abordada pelos criminosos em uma rua escura e teve documentos, celular e carteira roubados Balanço Geral Goiás|Do R7 25/07/2025 - 15h04 (Atualizado em 25/07/2025 - 15h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma mulher foi assaltada por dois homens em uma moto no setor Aeroporto Sul, em Aparecida de Goiânia (GO), enquanto voltava do trabalho. A vítima, Morgana Santos Peixoto, foi abordada pelos criminosos em uma rua escura e teve documentos, celular e carteira roubados. A mãe da vítima compartilhou as imagens da câmera de segurança na esperança de recuperar os pertences.