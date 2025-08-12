Mulher é atingida por eixão após ultrapassar linha de segurança da plataforma O incidente aconteceu porque a vítima inclinou o corpo para fora da plataforma quando o veículo passava Balanço Geral Goiás|Do R7 12/08/2025 - 15h42 (Atualizado em 12/08/2025 - 15h42 ) twitter

Uma mulher foi atingida na cabeça pelo retrovisor de um ônibus enquanto aguardava na plataforma do Eixo Anhanguera em Goiânia (GO). O incidente aconteceu porque a vítima ultrapassou a linha de segurança e inclinou o corpo para fora da plataforma. Ela foi socorrida e não sofreu ferimentos graves. Em nota, a Metrobus reforçou a importância de respeitar os limites sinalizados para evitar acidentes.