Mulher é espancada e tem roupas queimadas por companheiro em Águas Lindas de Goiás A polícia foi acionada por vizinhos que ouviram os gritos da vítima, que foi encontrada ensanguentada Balanço Geral Goiás|Do R7 23/07/2025 - 16h38 (Atualizado em 23/07/2025 - 16h38 )

Em Águas Lindas de Goiás (GO), um homem foi preso em flagrante após agredir a companheira. A polícia foi acionada por vizinhos que ouviram os gritos da vítima. Ao chegar no local, os agentes encontraram a mulher ensanguentada e uma fogueira com roupas e objetos pessoais dela. O agressor alegou ter agido em um momento de fúria e agora enfrenta acusações de lesão corporal e dano qualificado.