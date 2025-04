Mulher é morta a tiros na BR-040 enquanto pilotava moto Vítima foi identificada como Rosemeire Gomes Tavares, de 51 anos. A polícia ainda não definiu uma linha de investigação Balanço Geral Goiás|Do R7 10/04/2025 - 16h31 (Atualizado em 10/04/2025 - 16h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma mulher foi morta a tiros na BR-040, no sentido Valparaíso de Goiás (GO).

O caso aconteceu na tarde de terça-feira (08), quando um carro emparelhou com a moto de Rosemeire Gomes Tavares, de 51 anos, e um passageiro do veículo efetuou vários disparos. A perícia recolheu 8 cartuchos de pistola no local.

A polícia ainda não definiu nenhuma linha de investigação porque não foram coletadas todas as provas necessárias. Ainda não há pistas sobre a motivação ou autores do crime.