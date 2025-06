Mulher é morta após revogar medida protetiva contra ex-companheiro Amabhia Pereira da Silva, confeiteira, havia denunciado o suspeito por violência doméstica, mas acreditava não estar mais em risco Balanço Geral Goiás|Do R7 16/06/2025 - 15h29 (Atualizado em 16/06/2025 - 15h29 ) twitter

Uma jovem de 28 anos foi morta a facadas, em Niquelândia (GO), após pedir a revogação da medida protetiva que tinha contra o ex-companheiro. Amabhia Pereira da Silva, confeiteira, havia denunciado o suspeito por violência doméstica, mas acreditava não estar mais em risco. Após o crime, o homem fugiu de carro com os três filhos. Pouco depois, bateu o veículo, abandonou as crianças e fugiu a pé.