Mulher finge ser cliente para furtar capinhas de celular em loja Crime aconteceu no bairro Pedro Ludovico, em Goiânia (GO) Balanço Geral Goiás|Do R7 18/07/2025 - 16h09 (Atualizado em 18/07/2025 - 16h09 )

Uma mulher foi flagrada por câmeras de segurança furtando capinhas de celular em uma loja no bairro Pedro Ludovico, em Goiânia (GO). A suspeita, fingindo ser cliente, pediu para ver modelos do produto e, enquanto a funcionária se distraiu, escondeu três capinhas dentro da roupa. As imagens do circuito de segurança foram encaminhadas à polícia, que está em busca da mulher.